OL – Mercato : Aïssa Mandi finalement vers le Stade Rennais ?

Dans le viseur de l’OL au début du mercato, le défenseur algérien Aïssa Mandi (Betis Séville, 28 ans) aurait été proposé récemment au Stade Rennais.

Le Stade Rennais va débuter sa saison à Lille (21h) et pourrait recevoir une excellente nouvelle en coulisses d’ici là. Téléfoot et Foot Mercato annoncent en choeur que le dossier Islam Slimani est très proche de connaître un dénouement positif pour le club breton.

« Le Stade Rennais est proche d’un accord avec Leicester, assure FM. Tous les détails ne sont pas encore réglés, mais la transaction pourrait s’effectuer autour des 8 M€, et un accord verbal a même été trouvé. Leicester, qui ne compte plus du tout sur son attaquant recruté à prix d’or au Sporting CP en 2016 (30 M€), est plus que jamais ouvert à l’idée de voir Slimani quitter définitivement le club. » Si l’ancien attaquant de l’AS Monaco devait signer au Stade Rennais, il manquerait encore un défenseur central pour satisfaire Julien Stéphan.

Le Stade Rennais est-il intéressé par Mandi ?

Celui-ci pourrait se nommer Aïssa Mandi (Betis Séville, 28 ans). « Il y a quelques semaines Rennes n’était pas loin de boucler le transfert du défenseur péruvien Luis Abram. Rennes n’a pas levé sa clause et le joueur est sur le point de prolonger avec son club de Velez. Aissa Mandi a aussi été proposé il y a quelques jours au club breton, a révélé l’insider YohZe sur Twitter. Le joueur a été proposé et je ne sais même pas encore si le club creuse la piste… » L’OGC Nice a été éconduit récemment pour ce même Mandi, qui évolue dans l’axe et peut évoluer dans le couloir droit.