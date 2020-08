OM – Mercato : le Stade Rennais est proche de gagner la bataille pour Slimani

false

Islam Slimani (32 ans) ne serait désormais qu’à quelques encablures de s’engager en faveur du Stade Rennais sur ce mercato. Ne reste plus que des détails dans ce dossier.

Le Stade Rennais va débuter sa saison à Lille ce soir (21h) et pourrait recevoir une excellente nouvelle en coulisses d’ici là. Téléfoot et Foot Mercato annoncent en choeur que le dossier Islam Slimani est très proche de connaître un dénouement positif pour le club breton.

« Le Stade Rennais est proche d’un accord avec Leicester, assure FM. Tous les détails ne sont pas encore réglés, mais la transaction pourrait s’effectuer autour des 8 M€, et un accord verbal a même été trouvé. Leicester, qui ne compte plus du tout sur son attaquant recruté à prix d’or au Sporting CP en 2016 (30 M€), est plus que jamais ouvert à l’idée de voir Slimani quitter définitivement le club. »

L’OM et des clubs du Moyen-Orient ont suivi Slimani

Prêté par les Foxes à l’AS Monaco cette saison, Slimani a signé une saison 2019/2020 probante (9 buts, 8 passes décisives en 18 matches de championnat). À Rennes, l’attaquant algérien de 32 ans bénéficierait de la confiance de Florian Maurice et de Julien Stéphan, lui qui a discuté récemment avec l’OM et avec des clubs du Moyen-Orient.