OL – Mercato : Cheyrou recrute au PSG et déclare la guerre à Leonardo !

Nouveau responsable de la cellule de recrutement de l’OL, Bruno Cheyrou, ancien directeur sportif de la section féminine du PSG, débauche dans son ex-club. Leonardo ne devrait pas apprécier.

Les relations entre l’OL et le PSG semblaient apaisées depuis quelque temps. Depuis l’arrivée de Bruno Cheyrou au sein du club rhodanien, les tensions sont reparties de plus belle !

On se rappelle en effet que Leonardo a déjà tancé Jean-Michel Aulas pour avoir débauché l’ancien directeur sportif de la section féminine du PSG, en expliquant ne pas avoir apprécié la manoeuvre et promettant même un retour de bâton dans le sens inverse. Pour l’heure, si on sait juste que le PSG lorgne Léo Dubois, aucune véritable menace parisienne ne semble peser sur l’OL. Ce serait même plutôt l’inverse !

Cheyrou fait venir à l’OL un proche collaborateur du PSG

Dans son édition du jour, L’Équipe explique qu’Alexandre Jeannin, team manager de l’équipe féminine du PSG va rejoindre Cheyrou à Lyon. Les deux hommes sont très proches, c’est même l’ancien milieu du LOSC qui l’avait fait venir dans la capitale. À Paris, il sera remplacé par Alexandre Klawiter qui officiait comme team manager auprès de la pré-formation du club parisien ces derniers mois. L’intéressé est un ancien du FC Nantes.