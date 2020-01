OL – Mercato : Juninho a recalé un international du PSG !

true

Le directeur sportif du PSG veut dégraisser son effectif et aurait récemment proposé les services de Layvin Kurzawa (27 ans) à l’OL. Les Gones ont poliment refusé.

Leonardo a une mission plus importante que de recruter sur ce mercato. Afin d’y voir plus clair avant cet été, le directeur sportif du PSG doit dégraisser l’effectif parisien en janvier. Et Layvin Kurzawa fait partie des joueurs qui ne seront pas retenus.

Fatigué de sa réputation de mauvais garçon collée en France, le latéral gauche ne voit aucune raison de rester au PSG, où Juan Bernat lui a même piqué sa place. Une porte de sortie aurait être lui être trouvée en Ligue 1. Selon Foot Mercato, Kurzawa a récemment été proposé à l’OL.

L’OL préfère Digne mais…

En fin de contrat en juin, le gaucher de 27 ans n’a pas trouvé grâce aux yeux de Juninho, « qui a refusé cette opportunité et travaille sur d’autres pistes. » On pense notamment à Lucas Digne, qui brille à Everton. L’international français, concurrent de Kurzawa chez les Bleus, est néanmoins jugé intransférable par Carlo Ancelotti, nouvel entraîneur des Toffees.