OL - Mercato : un gros coup estampillé OM et PSG tout proche de Lyon !

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

La canicule frappe plus que tout autre part à Lyon. Sur la sellette après deux défaites en autant de sorties en Ligue 1, Laurent Blanc doit en effet s’entretenir aujourd’hui avec John Textor pour la suite de son mandat et un premier bilan cette saison. L’échange pourrait être houleux mais peut-être apaisé par une bonne nouvelle en vue : l’arrivée d’une nouvelle recrue. Et pas n’importe laquelle puisqu’il devrait s’agit d’Ernest Nuamah, suivi par l’OM et le PSG ces derniers mois et qui a des chances de signer à l’OL prochainement.

Nuamah attend le feu vert

« Malgré une offre de West Ham, l’OL espère toujours arracher la signature en prêt avec option d’achat de Nuamah, Nordsjaelland ayant notamment approché le Belge Vertessen pour le remplacer affirme Ignazio Genuardi sur Twitter. Les Gones ambitionnent de tout boucler en début de semaine prochaine. » Information confirmée par Santi Aouana chez Foot Mercato : « L'OL et Nordsjaelland sont en négociations avancées pour la signature de Nuamah. Les clubs finalisent les derniers détails d'un prêt avec option d’achat obligatoire de 20 M€. Le joueur est encore Danemark et attend que tout soit OK pour partir. »

Malgré une offre de West Ham, l’#OL espère toujours arracher la signature en prêt avec OA de #Nuamah, #Nordsjaelland ayant notamment approché le Belge Vertessen pour le remplacer. Les Gones ambitionnent de tout boucler en début de semaine pro. #Mercato — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) August 20, 2023

Podcast Men's Up Life