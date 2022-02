OL - OM : deux grosses surprises dans les onze de Bosz et Sampaoli ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Après avoir gagné à Bordeaux pour la première fois depuis 1977, l’OM est assez largement favori à une première victoire à Lyon depuis 2007 (21h). Pour s’en convaincre, il suffit de voir la multitude d’absences du côté de l'OL : Moussa Dembélé (Covid), Islam Slimani (transfert), Karl Toko Ekambi (CAN), Lucas Paqueta (sélection) et Tino Kadewere (suspendu) !

Selon L’Équipe, Peter Bosz n’a plus aucun joueur à aligner à la pointe de son attaque et fera donc confiance à Rayan Cherki pour jouer avant-centre dans le 3-4-2-1. Derrière, alors que Damien Da Silva est suspendu, Jason Denayer blessé et Sinaly Diomandé tout juste de retour, le coach de l’OL devrait aligner son capitaine Léo Dubois dans l’axe avec Jérôme Boateng et Castello Lukeba.

De son côté, Jorge Sampaoli a de quoi aligner une équipe compétitive à l’OM. Le technicien argentin n’a pas effectué de mise en place hier et n’a pas donné son groupe. La question de la titularisation d’Arkadiusz Milik, devenu remplaçant, est donc entière. L’OM a joué un de ses meilleurs matches de la saison sans lui à Lens (2-0, le 22 janvier) mais le Polonais a marqué après son entrée en jeu samedi en Coupe de France, contre Montpellier (1-1, 5-4 aux t.a.b.). Il est annonce d’emblée par le quotidien sportif. À confirmer sur les coups de 20h.

