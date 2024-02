OL – OM : le dossier de l’Olympico ira bien en Commission de discipline !

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

Si l’Olympico OL – OM (1-0) de dimanche soir s’est bien passé sur le plan de la sécurité, la Commission de discipline de la LFP va quand même se saisir du dossier lyonnais prochainement.

L’OL bientôt sanctionné

La cause ? Les chants anti-OM à caractère « homophobe » entendus durant la rencontre et consignés dans le rapport des délégués. Du côté du diffuseur Prime Vidéo, on a même coupé l’accès du replay aux abonnés afin de nettoyer la diffusion de ces chants.

Selon RMC, les dirigeants de l’OL devraient être convoqués mercredi 14 février afin de s’expliquer sur ces chants. Les Gones encourent un huis-clos partiel sur les tribunes concernées ainsi qu’une amende.

