OL, OM : les nouveaux Olympiques se dressent face au PSG en Ligue 1

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Si le PSG a réalisé un recrutement en or massif pour la Ligue 1 avec Messi, Wijnaldum, Donnarumma ou encore Hakimi, cela n'effraie pas pour autant les rivaux historiques de Paris. De Lyon à Marseille, certains estiment qu'il est possible de priver le club de la Capitale d'un titre qui lui est promis.

Peres (OM) : « Le PSG n'est pas invincible »

Présent en conférence de presse ce samedi, le défenseur de l'OM Luan Peres a tiré en premier : « Je crois que c'est possible de battre le PSG. Si on voit Bruges, où j'ai joué, ils ont fait un très beau match nul. Ils auraient mérité de gagner. Le PSG a une belle équipe mais elle n'est pas invincible. Nous aussi, on a une belle équipe. Si on est concentré, on peut rester au contact du PSG. Il y a aussi deux confrontations directes. Ce n'est donc pas impossible d'être champion ».

Shaqiri veut ramener l'OL sur le toit de France

Même son de cloche chez le lyonnais Xherdan Shaqiri qui a fait part de ses ambitions dans une interview diffusée demain par Téléfoot : « Cette équipe (de Lyon) peut rivaliser avec les meilleurs, c'est le plus important pour moi : d'essayer de dominer l'équipe et le plus possible d'amener cette mentalité de vainqueur, de les ramener là où ils méritent, où ils étaient il y a dix ans ».

"On va à Paris pour jouer notre foot avec confiance, et gagner là-bas"



Son arrivée et ses grosses ambitions avec l'OL, le déplacement au Parc, la remontada à l'Euro contre les Bleus : @XS_11official s'est livré à @YassinNfaoui avant le choc face au PSG !



RDV dimanche, 11h pic.twitter.com/Zd7Xcwu2rS — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 17, 2021