OL - OM : les sanctions déjà connues après les incidents ?

La commission de discipline de la LFP va se réunir en urgence, aujourd’hui, pour étudier les incidents qui sont survenus hier soir au Groupama Stadium. Alors que le math entre l’OL et l’OM venait à peine de débuter, Dimitri Payet a reçu une bouteille d’eau sur la tempe avant de s’écrouler sur la pelouse.

Après plusieurs tergiversations, Ruddy Buquet a finalement décidé d’arrêter le match. Selon L’Équipe, la commission va donc se rassembler pour décider des sanctions, sans doute en milieu de journée et vraisemblablement en visioconférence. Elle va ainsi écouter les différents acteurs et mettre en instruction le dossier avant de prendre des décisions définitives, d’ici deux ou trois semaines, concernant le sort de la rencontre et les sanctions.

En attendant, cette même commission va sans doute prendre des mesures conservatoires qui pourraient éventuellement prendre la forme d’un huis clos (partiel ou total) du Groupama Stadium avant la clôture de l’instruction. Après les incidents de Nice-OM, le 22 août, le Gym avait été sanctionné de deux points de pénalité dont un avec sursis et de trois matches à huis clos. La rencontre avait été rejouée sur terrain neutre (1-1). Peut-on se diriger vers un tel tableau ? Réponse dans les prochaines heures.

La une du journal L'Équipe de ce lundi 22 novembre > https://t.co/lYEcVs3A2H pic.twitter.com/Ul6g9IZCiq — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 21, 2021