OL - OM : Luis Henrique lancé par Villas-Boas pour l’Olympico ?

Luis Henrique a enfin signé à l’OM. Malgré sa douleur au pubis, l’ancien attaquant de Botafogo a paraphé son contrat pas plus tard que vendredi dernier après avoir posé le pied à Marseille. Déjà, le crack annoncé de 18 ans a présenté ses qualités.

Henrique est à l'aise sur le côté gauche

« J'ai toujours joué comme attaquant sur le côté gauche. Mes qualités ? Je pense à la force, à la vitesse, au dribble, aux passes... Ma carrière en Europe commence tôt et dans une grande équipe comme l'Olympique de Marseille. Je pense que c'est un rêve devenu réalité, non seulement pour moi, mais pour toute ma famille et j'en suis vraiment content. De nombreux fans m'ont envoyé des messages, j'en étais très content et j'ai vraiment hâte de faire mes débuts », a-t-il affirmé sur le site officiel de l’OM ce week-end.

« Même s'il est jeune, je pense qu'il est prêt »

Paulo Jamelli pense que l'OM a fait un bon choix en misant sur Luis Henrique. Le scout olympien considère que le Brésilien peut exploser en Ligue 1 et qu’il serait même déjà prêt pour les joutes du championnat de France. « Je pense qu'il peut jouer en neuf, mais avec un temps d'adaptation, car il ne joue pas dans l'axe. Même s'il est jeune, je pense qu'il est prêt. Notre cellule estime qu'il est armé pour réussir », a-t-il glissé sur Canal+. L’OM affronte l’OL à Lyon en clôture de la 6e journée de L1 (dimanche, 21h). Avec Luis Henrique dans le groupe ? André Villas-Boas a confirmé cette possibilité. « Luis Henrique dans le groupe dimanche ? C'est une vraie possibilité, s'il travaille bien. Il y a de la concurrence, on a beaucoup d'options, a-t-il précisé lors de sa présentation en début d'après-midi. Il a marqué son premier but à l'entrainement. Il s'est bien adapté. Il a un très bon état d'esprit. On est ravi de l'accueillir. »

A signaler que Lucas Paqueta, qui s'apprête à signer à l'OL moyennant une vingtaine de millions d'euros, pourrait lui aussi faire ses grands débuts dimanche soir. A condition que le milieu offensif brésilien arrivé de l'AC Milan soit enregistré à temps par la Ligue…