OL – OM : Marseille saisit la FFF pour un nouveau jugement !

Zapping But! Football Club Le duel de la semaine

« Cette décision est profondément décevante, je dirais même humiliante pour les joueurs ». Il y a un peu moins d'une semaine, le directeur de la communication marseillais Jacques Cardoze ne laissait pas grand doute sur les intentions de son club face à la décision de la Commission de discipline suite aux incidents d'OL – OM.

Si Marseille attendait la notification de la sanction contre Lyon pour prendre des mesures et dénoncer la décision, c'est désormais chose faite. Mécontent d'avoir à rejouer au Groupama Stadium face à l'OL (qui a écopé d'un point de pénalité et d'une rencontre à huis clos), l'OM a saisi la Commission d'appel de la FFF afin de réétudier le dossier et revoir le jugement.

Marseille a d'ailleurs pris de court l'OL... qui, comme il l'avait fait savoir dans un communiqué dès mercredi dernier, s'apprêtait aussi à faire appel devant la Fédération, estimant ne pas avoir à subir sportivement le poids d'un acte isolé (selon la défense du club).