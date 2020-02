OL – OM : Maxwel Cornet répond à Alvaro Gonzalez, l’Olympico est lancé

true

Ce soir, pour ce qui est toujours un match très attendu, l’OL accueille l’OM en quart de finale de la Coupe de France. Un choc, un vrai, rebaptisé depuis quelques années Olympico. Les tensions, et autres piques verbales, entre les dirigeants des deux clubs depuis des années étant trop nombreuses pour être relatées, ce sont désormais les joueurs qui animent les débats.

Il y a quelques semaines, le défenseur olympien, Alvaro Gonzalez, avait d’ailleurs déclaré qu’il n’y avait qu’un seul Olympique en Ligue 1 et qu’il s’agissait bien évidemment de l’OM. Phrase que l’Espagnol a d’ailleurs reformulée en conférence presse cette semaine. « Quand on me demande, pour moi, il n’y a qu’un Olympique, c’est l’OM. Mais on essayera aussi de démontrer sur le terrain que l’OM est le plus fort. »

« Il a raison, il n’y a qu’un Olympique »

Interrogé à son tour, le Lyonnais Maxwel Cornet lui a aussitôt répondu. Sans aucune animosité. « Il a raison, il n’y a qu’un Olympique et c’est Lyon. Moi, vous savez, je suis Lyonnais, il n’y a donc aucune hésitation. Tout ça, ce n’est que du folklore… »