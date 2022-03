OL, OM : Ménès s'inquiète déjà d'un Lyon – Barça et tape sur la Coupe d'Europe marseillaise

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Concernant l'OL, Pierre Ménès estime que le parcours ne sera pas simple pour accéder à la finale de Séville, l'objectif avoué des Gones de Peter Bosz. Néanmoins, le consultant estime les Lyonnais en capacité de sortir du piège West Ham pour aller dans le dernier carré.

« C'est un tirage au sort à la portée des Lyonnais mais pas facile. West Ham est tout de même sixième de Premier League et compte de bons joueurs : le tchèque Soucek, Antonio, Lanzini, Zouma, qui reste un excellent joueur malgré ses soucis... C'est une équipe bien anglaise, bien compacte et il ne faudra pas faire d'erreurs. Au tour d'après, il y a de fortes chances que ce soit le Barça. Alors jouer contre le Barça il y a quatre mois, c'était de la rigolade. Autant aujourd'hui, c'est moins marrant... Avec l'arrivée de Xavi sur le banc et le recrutement avec notamment Aubameyang, ça ressemble quand même de plus en plus à du Barça ».

… Et démolit la Ligue Europa Conférence de l'OM

Au sujet de l'OM, qui a hérité d'un tirage beaucoup plus favorable dans la nouvelle Coupe d'Europe, Pierre Ménès a du mal à s'enthousiasmer du pied des nez des Olympiens au PSG :

« L'OM continuera sa tournée des grands ducs en Europe puisqu'après Qarabag et Bâle, les Olympiens joueront contre le PAOK Salonique. Le PAOK, c'est un club grec par excellente : chaude ambiance au stade et pas très chaude sur le terrain. Pour vous dire, je ne connais pas grand chose d'eux... A ma grande surprise, l'OM prend l'Europe à cœur. En même temps, ils sont encore européen alors que le PSG est éliminé... Alors on ne cherche pas du tout une échelle de valeur entre les Coupes d'Europe, ça on s'en cogne (sic) Cela ne me fera pas changer d'avis sur cette compétition que je trouve inutile. Il faut la gagner pour s'en souvenir. Voilà ce que les Marseillais ont à faire : la gagner ».

