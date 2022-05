OL, OM – Mercato : Lacazette n'est pas le seul Gunner visé par les Olympiques

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Si les jeunes talents anglais sont rares, il est encore plus rare qu'un club français parvienne à faire main basse sur l'un de ces joueurs prisés du marché et arrivant en fin de contrat. Pourtant, si l'on en croit Foot Mercato, l'OM comme l'OL ont tenté leur chance pour récupérer le prometteur international Espoirs britannique Eddie Nketiah (22 ans, 15 buts en 16 sélections avec les U23).

Une tentative pour Nketiah ?

Du côté des deux Olympiques, on pensait réellement avoir une chance mais on a été vite douché. Toujours selon le site internet, le réveil de Nketiah sur la fin de saison (5 buts sur les 7 dernières journées de Premier League) a poussé des écuries aux pedigree supérieures à se positionner.

Battus à plate-couture sur l'argument financier, l'OL et l'OM vont toujours pouvoir se rabattre sur Alexandre Lacazette, lui aussi lâché par les Gunners mais moins prisés par les clubs britanniques du fait de son âge (30 ans).

Alexandre Corboz

Rédacteur