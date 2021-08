OL, OM : où voir le tirage au sort de la Ligue Europa et à quelle heure

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le classement des buteurs de la saison 2020-2021

Le tirage au sort de la Ligue Europa aura lieu à 12h, en direct sur RMC Sport 1 et en direct sur le site de l'UEFA. Il mettra aux prises 32 équipes réparties en huit poules de quatre. L'OL et l'AS Monaco sont têtes de série (pot 1). L'OM figure dans le troisième chapeau et risque le tirage le plus dangereux.

Voici les chapeaux :

Chapeau 1

OL, Naples (ITA), Bayer Leverkusen (ALL), Dinamo Zagreb (CRO), Lazio (ITA), Olympiakos (GRE), AS Monaco, Braga (POR).

Chapeau 2

Celtic Glasgow (ECO), Eintracht Francfort (ALL), Etoile Rouge Belgrade (SER), Leicester City (ANG), Glasgow Rangers (ECO), Lokomotiv Moscou (RUS), Genk (BEL), PSV Eindhoven (P-B.).

Chapeau 3

OM, Ludogorets Razgrad (BUL), West Ham (ANG), Real Sociedad (ESP), Bétis Séville (ESP), Fenerbahçe (TUR), Spartak Moscou (RUS), Sparta Prague (RTC).

Chapeau 4

Rapid Vienne (AUT), Galatasaray (TUR), Legia Varsovie (POL), Midtjylland (DAN), Ferencvaros (HON), Sturm Graz (AUT), Brondby (DAN), Antwerp (BEL).

Deux clubs d'un même pays ne peuvent pas s'affronter. Les matchs se joueront du 16 septembre au 9 décembre.