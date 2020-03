OL, OM : Pierre Ménès atterré face à la nouvelle guerre Aulas – Eyraud

true

Alors que la France est confinée et que la menace du Covid-19 plane sur l’Hexagone, Pierre Ménès ne comprend pas que Jean-Michel Aulas (OL) et Jacques-Henri Eyraud (OM) prennent le temps de s’envoyer des scuds.

Ces dernières heures ont été marqué du sceau de la polémique en Ligue 1. En effet, du fait de la suspension du championnat liée au coronavirus, Jean-Michel Aulas (OL) a développé son point de vue dans les colonnes du « Monde », faisant savoir qu’en cas d’annulation de la fin de saison, il vaudrait mieux s’orienter vers une « saison blanche » plutôt que de figer les positions à dix journées de la fin.

Forcément, cette position a fait tousser à l’Olympique de Marseille, club virtuellement qualifié pour la prochaine Ligue des Champions et qui serait alors bouté de la prochaine saison européenne. Dans le « JDD », Jacques-Henri Eyraud a répondu avec virulence à JMA, créant une nouvelle empoignade entre les deux hommes. Ouvrant aussi une nouvelle guerre de clochers en Ligue 1.

Pour Pierre Ménès, qui observe l’attitude des uns et des autres de loin, il est temps de siffler la fin de la récréation. Il y a des choses bien plus graves aujourd’hui que de savoir comment va se finir la saison et qui sera européen : « La France est confinée et les dirigeants du foot français pensent à leurs petits intérêts persos, tweets assassins en prime. Image déplorable ». Invité à aller plus loin dans sa réflexion, le consultant du CFC place les deux dirigeants au même niveau de bêtise.