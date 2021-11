OL - OM : Pierre Ménès clashe Aulas, désigne le coupable des incidents et annonce une sanction !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

La commission de discipline de la LFP va se réunir en urgence, aujourd’hui, pour étudier les incidents qui sont survenus hier soir au Groupama Stadium. Alors que le math entre l’OL et l’OM venait à peine de débuter, Dimitri Payet a reçu une bouteille d’eau sur la tempe avant de s’écrouler sur la pelouse. Pierre Ménès est encore sous le choc mais semble déjà savoir comment les sanctions vont tomber.

« C’est un échec retentissant pour le foot français. Et c’est surtout le 6e incident grave répertorié depuis le début de la saison. C’est celui de trop, a-t-il pesté sur son blog. Il va falloir que la LFP, dont on attend toujours d’entendre le son de la voix de son président Vincent Labrune, tape vite et fort. Très fort. Je ne vois pas comment l’OL ne peut pas avoir match perdu et l’OM match gagné. Je ne vois pas comment. Cette fois, il faut que les sanctions soient exemplaires. C’est une soirée dramatique et cette fois, la LFP ne peut pas laisser ces événements impunis. »

L’ancien consultant de Canal+ a aussi été choqué par d’autres éléments de ce dossier lamentable. « Les insultes dont a été victime Payet sont choquantes. Choquante aussi, l’intervention de Jean-Michel Aulas, qui ne comprend pas que le match n’ait pas repris, a-t-il poursuivi. Mais inversons le point de vue : imaginons que ce soit Paqueta qui ait pris une bouteille sur la gueule au Vélodrome ! Évidemment, son discours aurait été totalement différent. Et c’est ça le plus insupportable : que tout le monde ne pense qu’à sa gueule, à son club, à ses points… Il n’y a aucune solidarité, aucune prise de conscience ni décision collégiale dans l’intérêt commun. Heureusement que derrière, l’intervention de Longoria était plus mesurée… »

"Honteuse mascarade"



Lamentable soirée au Groupama Stadium où le foot français a encore terni son image. Désormais, il est urgent d'agir...https://t.co/V7PWJe7Vwq — Pierre Ménès (@PierreMenes) November 21, 2021