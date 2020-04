OL, OM, PSG : Aulas s’attire encore les foudres d’Eyraud, d’Al-Khelaïfi et de la L1 !

true

En optant désormais pour un décalage de la saison, tout comme Jean-Pierre Rivère, le président de l’OL Jean-Michel Aulas a froissé une grande partie de ses homologues de L1.

Jean-Michel Aulas est décidément incorrigible. Après avoir émis l’hypothèse d’une saison blanche en raison de la crise sanitaire, le président s’est encore attiré les foudres de ses homologues de L1 en se rangeant du côté de Jean-Pierre Rivère pour un décalage de celle-ci.

« J’ai des craintes qu’on ne puisse pas reprendre. Et c’est pour ça qu’il faut peut-être étudier un autre scénario dont ont parlé Jean-Pierre Rivère et Nasser (Al-Khelaïfi ndlr), où on décalerait tout ça pour terminer la saison 2019-2020 à la fin de l’année civile et on reprendrait en début d’année 2021 pour la nouvelle saison. C’est l’un des scénarios qui intéresse la FIFA avec la Coupe du monde au Qatar », a-t-il ainsi lancé en début de semaine.

Eyraud et Al-Khelaïfi s’agacent après Aulas

L’Équipe, dans son édition du jour, explique que cette nouvelle position n’a pas manqué de froisser une grande majorité de ses homologues de L1. C’est le cas de Jacques-Henri Eyraud, qui n’aurait pas apprécié la nouvelle sortie médiatique d’Aulas. Le président de l’OM l’accuserait de la jouer solo une fois de plus. Même son de cloche au PSG chez Nasser Al-Khelaïfi, dont le nom a été cité par son homologue lyonnais, alors qu’il ne serait pas en accord avec cette idée.

« On avait même dit que l’on ne communiquerait pas avant d’en parler entre nous », souffle un président de L1. Les pertes liées à un tel décalage de la saison pourraient aller de 500 millions à 1 milliard d’euros, alors que de nombreuses questions concernant l’activité et le contrat des joueurs d’ici à la reprise en septembre se poseraient. On comprend mieux le courroux de certains. Pour mémoire, André Villas-Boas et Christian Gourcuff y sont favorables.