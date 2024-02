OL, OM, Stade Rennais, OGC Nice : l’équipe type de la 23e journée de Ligue 1

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

L’OM revient dans le jeu. Vainqueur du Montpellier HSC hier en clôture de la 23e journée de L1 (4-1), le club phocéen a tiré son épingle du jeu grâce à deux hommes : Chancel Mbemba et Pierre-Emerick Aubameyang. Du côté de l’OL, solide vainqueur à Metz en ouverture (2-1), Nemanja Matic a sorti sa meilleure prestation depuis son arrivée en provenance du Stade Rennais cet hiver.

Brest encore au sommet

Ses anciens coéquipiers Christopher Wooh et Amine Gouiri ont eux aussi brillé devant le PSG (1-1). Enfin, hormis la présence du Niçois Marcin Bulka dans les buts, on notera celles des deux Brestois Mahdi Camara et Bradley Locko. Sans compter celle du coach Eric Roy.

Podcast Men's Up Life