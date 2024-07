OL, PSG : Blanc plutôt que Galtier pour diriger Benzema ?

Sans club depuis la fin de son aventure lyonnaise, en septembre dernier, Laurent Blanc pourrait rebondir dans une partie du monde qu'il connaît bien maintenant puisqu'il a officié à Al-Rayyan de 2020 à 2022. D'après L'Equipe, il serait en négociations avancées avec le club saoudien d'Al-Ittihad, celui de Karim Benzema, qui s'est récemment séparé de Marcelo Gallardo.

L'Italien Stefano Pioli était tout proche de s'y engager mais des luttes intestines ont mis fin à cette piste. Le président du club a démissionné et la nouvelle direction voudrait que ce soit un entraîneur français qui prenne les commandes de l'équipe, sans doute pour satisfaire Benzema. Christophe Galtier a été envisagé mais l'ancien coach du PSG devrait rester au Qatar. Blanc serait la nouvelle priorité.

