OL, PSG : les phases finales de Ligue des Champions délocalisées au Portugal ?

true

Istanbul pas très sûr de vouloir organiser le match à huis-clos, l’UEFA pourrait confier la finale de Ligue des Champions à Lisbonne.

iframe src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x7u5zjc?autoplay=1" allowfullscreen="" allow="autoplay" width="640" height="360" frameborder="0">

La crise sanitaire du coronavirus commençant à se tasser sur le continent européen, il est désormais temps d’envisager la fin de saison européenne. Arrêtées entre les huitièmes et les quarts de finale, les phases finales de Ligue des Champions et de Ligue Europa devraient reprendre en août. Le Comité exécutif de l’UEFA a d’ailleurs prévu de se réunir le 17 juin prochain pour acter un calendrier et d’éventuels changements dans le format.

Jusqu’à présent, il était prévu que la finale de Ligue des Champions se tienne à Istanbul (Turquie) aux alentours du 29 août mais, si l’on en croit le « New York Times », il est de plus en plus question que le stade olympique Atatürk refuse d’accueillir la finale de C1. Encore plus si le match doit se dérouler à huis clos. Dans ce cas précis, le match pourrait être délocalisé et c’est aujourd’hui Lisbonne (Portugal) qui serait en pôle position.

Alors qu’on ne sait toujours pas si l’édition 2020-21 de la Ligue des Champions aura droit à ses tours préliminaires comme tous les ans, la fin de l’exercice en cours devrait quoi qu’il arrive être édulcoré. Sur « RTL », Jean-Michel Aulas a confirmé que l’idée était de jouer tous les matches à compter des quarts de finale sur une semaine en se passant de formule aller-retour.