OL, PSG, LOSC, ASSE, FC Nantes : Lyon futur champion, le classement 2020-21 est sorti !

Ligue 1 : le classement des buteurs de la saison 2020-2021

Ce lundi matin, dans sa fameuse lettre hebdomadaire, l'Observatoire du football (CIES) a établi son classement projeté de la fin de saison de Ligue 1. Une projection réalisée à partir d'un modèle statistique prenant en compte les tirs cadrés, tentés ou concédés, la possession de balle, ainsi que ses propres passes dans le tiers adverse et celles des adversaires... Et il en ressort que l'OL serait champion de France avec 82 pts, une unité devant le PSG et à trois points de l'actuel leader du LOSC.

Les Verts 13e, un Nantes – Toulouse en barrages

Le CIES voit également le Stade Rennais s'accrocher à sa 5e place, le RC Lens finir aux portes de l'Europe (6e) et l'OM remonter de deux rangs pour finir septième. Il prédit également un maintien tranquille de l'ASSE à la 13e place avec 45 unités. Le FC Nantes serait barragiste (18e) avec 33 points (soit 11 de plus qu'aujourd'hui) et contraint d'affronter le Toulouse FC dans un match couperet.

Il convient toutefois de prendre en compte que ces projections ont été réalisées le 10 février dernier... Soit juste avant la 25e journée de championnat qui a vu l'OL chuter, le LOSC et Monaco être accrochés et le PSG gagner difficilement.