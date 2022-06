Zapping But! Football Club L’Instant Mercato : Nice, le PSG, David, Ekitike… ça bouge sur le marché des attaquants

Si l'arrivée de John Textor et de la Eagle Football Holding a bien fait comprendre quelque chose concernant l'OL, c'est que les Gones allaient poursuivre dans une politique agressive au niveau du recrutement des jeunes talents pour l'Académie... Y compris sur le plan international.

A l'instar de l'OM, du PSG ou encore de l'AS Monaco, le club rhodanien a des yeux du côté des équipes de jeunes en Suisse et plus particulièrement au Servette de Genêve. D'après Foot Mercato, Lyon comme les trois autres grands clubs français apprécierait beaucoup le jeune et longiligne (1m90) défenseur du Servette FC Leo Tafaj (16 ans), champion de Suisse de sa catégorie cette saison.

Pas encore professionnel dans son club, Tafaj suscite également des intérêts en Espagne...

Un Espoir suisse visé par le PLM Le PSG, l'OM, l'OL et l'AS Monaco sont sur les rangs pour la dernière trouvaille du Servette FC : Leo Tafaj (défenseur, 16 ans). Plus proches géographiquement, les Gones ont une vraie carte à jouer avec leur projet jeune.

Alexandre Corboz

Rédacteur