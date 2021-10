OL, PSG, Stade Rennais - Mercato : ils ont tous raté l'ultime pépite de Montpellier

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Ejecté du centre de formation du SM Caen, Elye Wahi (18 ans) est parvenu à percer du côté de Montpellier. Mais au moment du choix de son nouveau club, l'attaquant héraultais a eu quelques hésitations qu'il a raconté dans le dernier numéro de Onze Mondial, actuellement en kiosques et disponible sur le shop.

« Je suis allé au PSG et surtout à Lyon. J’ai fait plusieurs aller-retours. J’étais tout proche de signer à l’OL. Et là, Montpellier est arrivé. Monsieur De Taddeo avait quitté Caen pour Montpellier. Du coup, il a appelé ma mère et lui a dit : « J’aimerais bien vous rencontrer au sujet d’Elye ». On a été à Montpellier et on a signé. Ça s’est joué entre Montpellier et Lyon. Les autres clubs étaient refroidis par l’histoire de Caen. Ça m’a suivi. Par exemple, Rennes était réticent », a notamment expliqué le natif de Courcouronnes.

Apparu à 26 reprises en Ligue 1 depuis ses débuts l'an passé (3 buts), l'international U19 français ne regrette pas vraiment son choix...