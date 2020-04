OL : Rafael a trouvé un remède anti-crise au FC Nantes

true

Interrogé sur le confinement imposée pour lutter efficacement contre le coronavirus, Rafael (OL, 29 ans) a fait part de ses moments avec son jumeau Fabio (FC Nantes).

Rafael ne fait pas partie des joueurs étrangers à avoir quitté la France en plein confinement. Récemment interrogé sur la période de crise sanitaire que traverse le monde entier, le défenseur de l’OL a même admis qu’il tournait un peu en rond.

« Un peu, oui, je ne vais pas mentir. Quand on s’entraîne, on a un rythme, là, on prend d’autres habitudes et il y a le risque de manger plus […] Il faut faire attention de ne pas aller sans arrêt au frigo, a-t-il souri dans Le Progrès avant de se projeter sur la suite de la saison. On va jouer tous les trois jours ? Jusqu’à quand ? On va finir ce championnat et commencer l’autre presque tout de suite ? J’estime qu’on a droit à de vraies vacances pour se libérer la tête. En ce moment, ce n’est pas des vacances. Là, je suis chez moi, je ne fais rien, je ne peux pas sortir en famille, avec les amis, on essaie juste de se protéger. »

Fabio et Rafael se dégomment à « Call of Duty »

Rafael essaye tant bien que mal de passer le temps avant de « mettre des grosses frappes. » À l’heure actuelle, c’est plutôt grâce à ses deux enfants et son frère qu’il égrène le sablier. Blessé et confiné à Nantes, le défenseur du FCN serait en effet son meilleur allié pour les les parties en réseau du jeu de guerre « Call of Duty »…