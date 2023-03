OL, RC Lens, LOSC, OGC Nice, Reims, Strasbourg : l’équipe type de la 27e journée de Ligue 1

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Ne cherchez pas : aucun joueur du PSG ne fait partie de l’équipe type de cette 27e journée de Ligue 1. L’Équipe a préféré miser sur le RC Lens, qui en place quatre après son large succès dominical à Clermont : Jonathan Gradit, Kevin Danso, Adrien Thomasson et Loïs Openda.

Du côté du Stade de Reims, le coach Will Still et le gardien Yehvann Diouf sont présents, tout comme le Lyonnais Bradley Barcola et me Strasbourgeois Jean-Eudes Aholou, auteur d’un doublé retentissant à Marseille hier en match de clôture.

Auteur d’un triplé historique contre l’OL, le Lillois Jonathan David s’illustre au même titre que le défenseur niçois Youssouf Ndayishimiye, auteur d’un but face au FC Nantes hier à la Beaujoire (2-2).