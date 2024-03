OL - RC Lens : Riolo voit les Sang et Or sur le podium et détruit une recrue lyonnaise

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Dans l’After Foot dimanche soir, Daniel Riolo est revenu sur le choc OL – RC Lens, qui a largement tourné en faveur des Sang et Or (0-3). S’il n’a toujours digéré que Lens se soit « déchiré » contre Fribourg en Coupe d’Europe, le polémiste voit malgré tout le Racing finir fort la saison :

« Contre Fribourg, c’était vraiment décevant. Maintenant ils vont se consacrer exclusivement au championnat et rien n’exclut une remontée. Ils ne sont qu’à trois points de la troisième place (…) En Ligue 1, Lens est en train de redevenir une bonne équipe, parmi les meilleures. Le petit El Aynaoui me plait beaucoup. Je lui trouve quelque chose. Il a une vraie belle allure. Pereira da Costa est revenu à un bon niveau. Ce qui manquait à Lens en début de saison, c’est cette touche technique au milieu. Ils l’ont retrouvé ».

« Matic ? Il ne peut plus bouger, c’est mort ! »

Sur ce match à Lyon, il n’y a d’ailleurs pas eu photo pour Daniel Riolo : « Lyon a démarré le match avec de bonnes intentions. Simplement ils sont tombés sur plus forts qu’eux. Ils ont été renvoyés à leurs limites (…) Les Lyonnais, je n’ai pas grand-chose à leur reprocher sur ce match. Moi, j’ai plutôt des interrogations sur le niveau des mecs achetés très cher cet hiver ».

Et le chroniqueur de l’After s’en prend en premier lieu à Nemanja Matic : « Le seul truc qu’on a vu trop beau à Lyon, c’est ceux qui ont cru que Matic était encore un bon joueur de foot. Beau joueur de foot oui, performant joueur de foot non. Dès que le niveau s'élève et que tu lui mets un mec dans les pattes, c’est fini ! Il ne peut plus bouger c'est mort ! »

Estimant que l’OL va se sauver sans l’ombre d’un doute, Daniel Riolo est quand même inquiet de l’avenir avec cet effectif : « Vu le recrutement effectué, ils ne vont pas tout changer. L’an prochain, tu vas donc viser le podium ? Avec cette équipe-là ? Honnêtement, moi ça me fait peur… »

🔴🔵 @DanielRiolo : "Ceux qui ont cru que Matic était encore un bon joueur de foot... Dès que le niveau s'élève, tu lui mets un mec dans les pattes il ne peut plus bouger c'est mort." #RMClive pic.twitter.com/mRWh3RNrVZ — After Foot RMC (@AfterRMC) March 3, 2024

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life