OL : Rudi Garcia continue de ruiner le Mercato et les finances de l'OM

Le passé dispendieux de l’OM commence à peser sur les finances et le recrutement du club phocéen. Celui-ci vient en grande partie de la politique originelle découlant du Champions Project et visant à recruter des joueurs d’expérience (Payet, Mandanda, Strootman) pour encadrer la jeune garde.

Depuis le départ de Rudi Garcia, directement à l’origine de ce projet coûteux, l’OM a changé de braquet et s’oriente plus vers des prospects en raison de ses finances serrées. Ce n’est pas pour rien si Frank McCourt a tour à tour pressé Andoni Zubizarreta et Pablo Longoria - voire Paul Aldridge - de dégraisser un effectif à la masse salariale trop conséquente.

Kevin Strootman est en première ligne, lui qui fait partie du Top 3 des plus gros salaires de l’OM et qui ne joue pourtant quasiment jamais. D’ailleurs, il semblerait qu’on soit encore loin du compte concernant ce que le milieu néerlandais (30 ans) touche vraiment chaque mois. « Vous écrivez tout le temps qu'il touche 500 000 euros par mois, mais je peux vous assurer que c'est un peu plus que ça », assure une source interne à l’OM dans La Provence. Du côté de l’OL, où il brille cette saison, Garcia doit doucement rigoler.