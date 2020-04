OL : Rudi Garcia en a ras-le-bol et réclame une trêve avec l’OM

true

Ancien entraîneur de l’OM, avec qui la rupture n’est toujours pas consommée, le coach de l’OL Rudi Garcia aimerait que les relations se normalisent avec les supporters.

Rudi Garcia ne manque pas de temps libre pour se répandre dans la presse. Après avoir fait la Une du quotidien L’Équipe dimanche dernier, l’entraîneur de l’OL semble faire le tour des chapelles et a posé sa croix en Italie ce mercredi.

Le technicien de 56 ans, en plus de rappeler qu’il ne dirait pas non à un retour à l’AS Rome malgré un départ tumultueux en 2016, a profité du moment offert par sa tribune médiatique pour dénoncer les rivalités et la haine qui existent trop souvent dans le monde du football. Et de prendre exemple sur ce qu’il connaissait le mieux avec ses démêlés avec les supporters de l’OM cette saison.

« Je commence à en avoir marre »

« Supporter une équipe, ce n’est pas forcément haïr l’autre. Je commence à en avoir marre. À l’OM, ils ne sont pas contents que je sois à l’OL. À l’OL, ils ne sont pas contents que j’ai entraîné l’OM. Il faut du respect », a affirmé Garcia lors d’un entretien accordé à Sky Italia. Pas sûr que la requête de l’ancien coach du LOSC soit vraiment entendue du côté de Marseille au vu de la raconeur qu’il y a laissée.