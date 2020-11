OL - Stade de Reims (3-0) : Depay gâche la victoire lyonnaise par un tweet ombrageux

Memphis Depay (26 ans) est un joueur difficile à suivre. S’il n’a pas marqué face au Stade de Reims cet après-midi (3-0), l’attaquant de l’OL s’est distingué en offrant le premier but du match à Karl Toko Ekambi. Avec cette victoire ô combien importante, les Gones ne sont plus qu’à deux longueurs du PSG, leader du championnat.

Tout n’est pourtant pas si rose dans l’univers très particulier de Depay. À l’issue de la rencontre, l’attaquant néerlandais a été l’auteur d’un tweet assez énigmatique. « Vous m'apprécierez quand je serai parti. Profitez de votre dimanche », peut-on ainsi lire sur le réseau social à l’oiseau bleu. Ce message de Depay arrive quelques semaines après son départ avorté de l’OL au FC Barcelone... et avant le mercato hivernal.

Y’all will appreciate me when im gone. Enjoy the Sunday. 😘