OL - Stade de Reims (3-0) : Pierre Ménès calme Guion avec l’arbitrage

Après une embellie, le Stade de Reims retombe dans ses travers depuis deux journées. Défait face à Nîmes, à Auguste-Delaune, les Rémois ont été giflés sur la pelouse de l'OL hier après-midi (3-0). En conférence de presse, David Guion a regretté l'expulsion précoce de Moreto Cassama en taclant l’arbitrage.

« Il y a eu cette expulsion très sévère. On avait encore deux joueurs pour défendre cette action, a expliqué l’entraîneur du Stade de Reims. À 10 contre 11, c'était vraiment difficile pour ma jeune équipe. On ne peut pas se permettre de s'infliger un tel handicap. Lyon n'était peut-être pas l'endroit idéal pour se refaire. On est plus la jeune équipe du championnat avec Nice. Ça se voit sur cette action. »

Pierre Ménès ne partage pas l’avis de Guion sur l’expulsion de Cassama. « La programmation à 13h n’a pas empêché Lyon d’exploser une équipe de Reims d’un niveau extraordinairement inquiétant et qui n’a quasiment pas existé, a-t-il analysé sur son blog. Évidemment, la tâche des Lyonnais a été facilitée par l’expulsion de Cassama. Je ne comprends pas ceux qui disent qu’il n’est pas en position de dernier défenseur. Peu importe, son tacle est dangereux, effectué par derrière et aurait pu blesser Depay. Pour moi, le geste en soi mérite rouge. »