OL – Stade Rennais (0-1) : Camavinga a subjugué Ménès

true

Eduardo Camavinga a confirmé à seulement 17 ans qu’il avait déjà tout d’un grand lors de la victoire du Stade Rennais dimanche face à l’OL (1-0). Pierre Ménès est sous le charme.

Eduardo Camavinga n’a sans doute pas encore fini de nous en mettre plein la vue. Le milieu du Stade Rennais a marqué un but magnifique dimanche devant l’OL, renvoyant les Gones à leurs doutes (1-0). La facilité dont le jeune homme de 17 ans s’est joué de Joachim Andersen, plus chère recrue de l’histoire lyonnaise, en dit long sur son potentiel.

« Lyon cauchemarde, Paris régale »

Soirée catastrophe pour l’OL qui a perdu bien plus qu’un match face à Rennes, avant que Paris ne corrige des Stéphanois trop tendres. https://t.co/L5p2QREw1u pic.twitter.com/ljJarvXQ4V — Pierre Ménès (@PierreMenes) December 16, 2019

« Ces derniers temps, il avait affiché un peu de fatigue, je l’ai reposé en ajustant son temps de jeu. Il semblerait qu’il ait récupéré de la fraîcheur, se félicitait Julien Stéphan après le succès de prestige du Stade Rennais. Il fait un gros match ponctué par ce but. Ça faisait un petit moment qu’il tournait autour, il l’attendait. Ça va lui faire du bien. »

À 17 ans et 35 jours, Camavinga est ainsi devenu le plus jeune joueur à marquer en championnat avec le Stade Rennais depuis l’après-guerre. En L1, il fait mieux au PSG qu’un certain Kylian Mbappé et force déjà le respect de Pierre Ménès. « Au-delà de son but, le gamin a éclaboussé le match de sa classe. Il joue souvent à une touche et même quand tu lui envoies une brique, il te rend une rose, a-t-il glissé sur son blog. C’est un joueur formidable, qui a en plus inscrit son premier but en Ligue 1. Et un but très important puisque le Stade Rennais est désormais très bien placé au classement, avec un match en moins à jouer à Nîmes en début d’année. »