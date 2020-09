OL, Stade Rennais – Mercato : Monaco écoeure un nouveau club pour Badiashile

Cible de l'OL et du Stade Rennais, qui n'ont pas souhaité céder aux exigences de l'AS Monaco, Benoît Badiashile ne partira pas non plus au Bayer Leverkusen. En effet, si les Allemands ont bien fait une offre de 25 M€ pour récupérer l'international français U19, le Bayer a été contraint de jeter l'éponge.

En effet, selon Kicker, Leverkusen a été refroidi par les exigences du club princier concernant Benoît Badiashile et ne serait pas disposé à monter plus haut pour ce jeune défenseur. Le club de Bundesliga était pourtant monté beaucoup plus haut que les courtisans français de Badiashile.

Niko Kovac ferme la porte à double tour

Ce midi, dans l'émission de Téléfoot au cœur des clubs, Niko Kovac a d'ailleurs été très clair sur la situation de son défenseur : « Nous sommes très satisfaits de nos défenseurs. Benoît a marqué deux fois, c'est notre meilleur buteur (sourire) mais ce n'est pas très important à mes yeux. C'est surtout un joueur qui n'a que 19 ans et qui va passer à la vitesse supérieure avec nous cette année. Est-il intransférable ? Oui. On ne souhaite pas le vendre. Il sera là pour toute la saison. C'est très clair. C'est la meilleure solution (…) Je suis convaincu qu'il va rester ici et atteindre ses objectifs ».