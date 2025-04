OL – Manchester United : la réaction de Fonseca, confiant pour la qualification

L’entraîneur de l’OL, Paulo Fonseca, s’est exprimé en conférence de presse après le match nul arraché par les siens face à Manchester United (2-2) en quart de finale aller de Ligue Europa.

Au bout du bout, grâce à un but de Rayan Cherki, l’Olympique Lyonnais a accroché le match nul face à Manchester United (1-1) en quart de finale aller de Ligue Europa. Tout reste à jouer donc entre les Gones et les Red Devils pour la qualification en demi-finale avant le match retour à Old Trafford. Suspendu en Ligue 1, Paulo Fonseca ne l’est pas en Coupe d’Europe et était bien présent sur le banc lyonnais lors de cette première manche face aux Mancuniens.

La réaction de Paulo Fonseca

Après la rencontre, le coach de l’OL, Paulo Fonseca, était satisfait de la prestation de son équipe et a partagé sa confiance par une potentielle qualification au match retour. « La première mi-temps, je pense que c’était un grand match de football. On a fait un match avec beaucoup de courage, on a créé des difficultés à une grande équipe. Le but de Rayan Cherki nous permet de garder la même ambition avant ce match. Nous avons démontré que l’équipe y croit jusqu’à la fin. C’est important, car avec cet état d’esprit, nous avons encore des possibilités (de se qualifier) », a commencé le technicien portugais.

« Nous jouons contre une grande équipe, ce sera difficile mais pas impossible. Manchester est très dangereux sur les transitions offensives, nous pouvons nous améliorer là-dessus. Nous devons faire attention. Après, on doit jouer avec le même courage. On a eu plusieurs occasions en seconde période, grâce à ce courage et je veux ce même courage à Manchester », a-t-il poursuivi.

🚨🏆 L'OL a arraché le nul face à Manchester United en quart de finale aller de Ligue Europa



Voici nos notes des Lyonnais après cette première manche face aux Red Devils 📝#OLMUFC #OL #OlympiqueLyonnais #LigueEuropa #EuropaLeaguehttps://t.co/3LqiL5bJJE — But! OL (@But_Lyon) April 10, 2025

