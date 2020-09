OM - ASSE : Claude Puel veut frapper très fort à Marseille

Silence radio sur le Mercato

« Les deux victoires sont une récompense par rapport à l’investissement de ce groupe. Ce n’est jamais évident de faire le plein sur deux matches de suite à domicile. L’environnement, je ne laisse de côté. Il faut qu’on reste concentré sur notre football, sur ce qu’on peut améliorer à chaque match. »

Puel garde ses ambitions pour lui

« On est dans un nouveau projet et c’est bien de l’accompagner avec des résultats. On développe aussi un groupe qui aura un avenir pour le club, ça, je n’en doute pas. Je ne vais pas avoir des exigences hors normes avec ce groupe dans l’immédiat. C’est un gros challenge car « sans moyen », il faut garder de l’ambition. C’est un défi. Je ne pense pas que beaucoup de clubs réalisent ce qu’on est en train de mettre en place. »

Gagner à Marseille, un accomplissement

« C’est un bon match à jouer. Ça fait quelques décennies qu’il n’y a pas eu un résultat là bas (sourires). C’est un joli challenge pour le groupe. »