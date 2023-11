ASSE, OM, FC Nantes : un nouveau club de L1 est bientôt en vente !

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

La bombe a été lâchée par la chaîne américaine Bloomberg, souvent bien renseigné lorsque cela touche aux fonds d’investissement présents en Ligue 1. Selon eux, les américains de RedBird Capital Partners, propriétaires du Toulouse FC depuis l’été 2020, envisageraient de se séparer des Violets.

RedBird tenté par l’appât du gain ?

Des sources proches du dossier expliqueraient que RedBird et son PDG Gerry Cardinale, qui a dû jongler avec l’UEFA pour inscrire le Milan et le Téfécé en Coupe d’Europe cette saison, réfléchirait de plus en plus à la cession totale ou partielle du club actuellement présidé par Damien Comolli.

Au sein du fond d’investissements, on se dit qu’il y a un joli coup économique à faire après avoir déboursé à peine plus de 11 M€ pour le rachat de 85% des parts à Olivier Sadran. Avant une éventuelle crise des droits TV en 2024, le timing semble parfait pour vendre maintenant. Sollicités par L’Equipe, Damien Comolli n’a pas souhaité commenter les informations de Bloomberg, lui qui avait pourtant répété cet été l’engagement « sur le long terme » de RedBird.

