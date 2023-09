OM, ASSE, OL, RC Lens, LOSC : les arrêtés pleuvent … et menacent le derby du Nord !

Si les supporters nantais ont fait le choix, par eux-mêmes de ne pas se rendre à Rennes dimanche soir (20h45), ulcérés par les conditions du déplacement sous arrêté en Bretagne et l’encadrement du parcage visiteurs au Roazhon Park, les arrêtés vides de sens se multiplient un peu partout dans des laps de temps très courts pour éviter les recours en justice.

Dimanche, pour la 4ème fois consécutive en 4 déplacements, les supporters de l’OL font l’objet d’un encadrement à Reims. D’après La Provence, les Marseillais – qui se rendent de leur côté à Monaco samedi soir – font l’objet d’un arrêté de la Préfecture des Alpes-Maritimes visant à « restreindre la liberté d'aller et venir des supporters de l'OM dans la commune … de Nice ». Une manière de limiter le risque de voir les Ultras des deux clubs tomber par hasard en face l’un de l’autre. Autre club victime d’un encadrement ce week-end : l’ASSE à Troyes avec une limite à 928 supporters, conduits au stade sous escorte. Le PSG fait également l’objet d’un arrêté de libre circulation de supporters parisiens sans billet dans le centre-ville de Clermont mais aucune limitation de parcage. Même si des clubs moins médiatiques de Ligue 2, les Préfectures se montrent intransigeantes. Lundi, c'est le derby corse entre l'AC Ajaccio et le SC Bastia qui se fera sans fans du Sporting.

Preuve que l’arsenal du « tout répressif » est désormais la norme : L’Equipe nous apprend que la Préfecture du Pas-de-Calais envisage d’interdire le déplacement des supporters lillois pour le derby du Nord RC Lens – LOSC du 8 octobre prochain. Un arrêté qui n’est pas encore pris mais que redoute le club lillois qui a déjà envoyé un courrier à la préfecture pour demander à ce que ses supporters puissent effectuer ce déplacement. L’an dernier, le derby nordiste à Bollaert avait pu se tenir normalement et sans incidents avec plus de 1000 Dogues présents…

Pour résumer

A moins d’un an des Jeux Olympiques de Paris, les autorités font leur possible pour limiter les déplacements des supporters de foot et donc le risque d'incidents. Ce week-end, l'OL, l'OM et l'ASSE sont concernés. La semaine prochaine, cela risque de tomber sur le derby du Nord.