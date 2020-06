OM : Eyraud téléguidé dans ses choix par une figure du PSG ? 

true

Le président de l’OM Jacques-Henri Eyraud veut se diriger vers une réorganisation interne qui pourrait être guidée par une légende du PSG.

Les supporters de l’OM peuvent faire la moue. Si certains espéraient voir le staff dirigeant quitter le club phocéen au plus vite avant d’être remplacé par Al-Walid Ben Talal, ils vont déchanter. Dans son édition du jour, La Provence consacre un volet à la possible vente de l’OM et s’est rapproché de proches du milliardaire saoudien dont le nom est cité avec insistance depuis plusieurs semaines. Ces derniers sont clairs : le club n’est pas à vendre.

Cela veut donc dire que Jacques-Henri Eyraud peut continuer sa quête de restructuration interne. L’arrivée d’un « Head of football » est ciblée en priorité, avec un favori nommé Olivier Pickeu qui se dégage. D’autres rangs pourraient être concernés par le nouveau visage voulu par le président de l’OM. Luis Fernandez, qui s’est déjà distingué en rapprochant Marcelo Bielsa du club phocéen en 2014, distille ses conseils à JHE, à savoir miser sur les anciennes gloires du club.

« L’OM cherche des dirigeants et ne pense pas à ses anciens »

« Tous les grands clubs s’appuient sur leur histoire, transmise par les anciens. À l’étranger, ils sont présents dans 60 % des clubs. En France, on a un gros problème avec ça, appuie l’ancien coach du PSG dans L’Équipe. L’OM se cherche des dirigeants et il ne pense pas à ses anciens. Certains ont pourtant gagné la Ligue des champions (en 1993), non ? Des fonds d’investissement achètent un club et ils oublient son ADN. Les supporters en font également partie. Un club n’est rien sans eux. »