OM - FC Nantes (3-1) : les supporters marseillais veulent encore en découdre !

L’ambiance était électrique hier à Marseille. Avant le coup d’envoi de la rencontre entre l’OM et le FC Nantes (3-1), plusieurs dizaines de supporters ont bloqué le bus des joueurs phocéens alors que ces derniers s'apprêtaient à quitter le centre d'entraînement RLD direction le Vélodrome.

« À l’initiative des Fanatics, plusieurs supporters de l’OM sont allés mettre la pression a La Commanderie, ajoutait Fabrice Lamperti à La Provence. AVB, Mandanda puis tous les joueurs sont descendus du bus pour échanger et entendre la colère des fans. Seul Longoria n’est pas venu à leur rencontre. »

« On est très loin d'un rachat avec cette seule victoire »

Interrogé sur cet incident après le brillant succès de l’OM sur les Canaris, André Villas-Boas ne s’est pas défilé. « J'ai essayé de dire à nos supporters de ne pas rentrer dans l'excitation des médias, de nous laisser un peu travailler, a expliqué AVB en conférence de presse. Un peu de patience. On est bien dans le championnat. »

Ce message ne serait qu’à moitié passé aux yeux des supporters de l’OM, que la victoire de samedi n’a pas vraiment calmés. « Qu'ils n'aient pas l'impression qu'on se contente de la victoire contre Nantes. En venant, notre message était plus global. Ils nous ont traîné dans la boue et ont sali le maillot de l'OM, confie un taulier des ultras à RMC Sport. On est très loin d'un rachat avec cette seule victoire contre Nantes. » Il faudra en faire bien plus pour convaincre les fans marseillais, dès mardi en Ligue des champions contre l'Olympiakos (21h).