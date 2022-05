OM, FC Nantes, ASSE, OL, LOSC, OGC Nice - Mercato : un talent d’Arsenal affole la Ligue 1

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

En fin de contrat en juin prochain avec Arsenal, Eddie Nketiah, auteur de 7 buts en 23 matchs disputés toutes compétitions confondues cette saison, ne devrait pas prolonger son bail avec les Gunners et devrait être libre de tout contrat cet été.

Plusieurs clubs de Premier League dont Crystal Palace seraient intéressés pour récupérer l'attaquant anglais, selon les informations du Daily Mail, qui précise que des formations de Ligue 1, sans citer leurs noms, auraient également pointés le bout de leur nez. Nul doute que l'OGC Nice, qui suit Eddie Nketiah depuis l'hiver dernier, doit faire partie des prétendants.

Graeme Souness praises Eddie Nketiah for giving Arsenal 'a new dimension' in win over West Ham https://t.co/btGy3uj7ls