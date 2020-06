FC Nantes, OM – Mercato : bataille à venir pour une révélation de Ligue 2 ?

true

Annoncé du côté de Watford où il a signé en avril, Pape Gueye (Le Havre, 21 ans) tente de casser son contrat anglais. L’OM et le FC Nantes suivent le dossier.

Comptant parmi les révélations de la saison en Ligue 2 (25 apparitions), Pape Gueye (21 ans) avait initialement refusé de signer un nouveau contrat au Havre avant de finalement accepter l’offre de Watford et d’y signer son contrat. Problème : le milieu défensif, qui s’estime mal conseillé par son agent de l’époque, a depuis changé d’avis et ne veut plus rejoindre le club anglais.

Si les Hornets ont officialisé son arrivée le 29 avril dernier, Pape Gueye – qui a changé de conseiller – planche aujourd’hui sur une faille pour dénoncer son contrat et se retrouver à nouveau sur le marché des joueurs libres. Une situation qui, selon le « 10 Sport », est suivi de près par trois formations de Ligue 1.

A l’OM ou le SCO Angers, dont les intérêts avaient déjà été évoqués avant le choix Watford, se serait ajouté le FC Nantes. Si les Canaris ont déjà recruté Pedro Chirivella (Liverpool) à la récupération, le club ligérien est à l’affût dans le cadre du remplacement d’Abdoulaye Touré, lequel dispose d’un bon de sortie cet été. Affaire à suivre donc.