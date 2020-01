OM, FC Nantes – Mercato : Valère Germain répond aux rumeurs de départ

true

L’OM s’est qualifié aux forceps dimanche en Coupe de France. Au stade des 32es de finale, les hommes d’André Villas-Boas ont dû attendre la séance de tirs au but pour prendre la mesure de Trélissac (1-1, 4 tab 2).

Donc JHE a distribué 10.000 euros de primes à chaque joueur présent sur la feuille de match pour une victoire face à l’OL mais est incapable de laisser sa part de recette à un club semi-pro …🙃#OM

Fauché. — Abdellah Boulma (@abdellahboulma) January 5, 2020

L’OM s’est donc à moitié rassuré avant d’aller défendre sa deuxième place de L1 vendredi à Rennes. Avant cela, André Villas-Boas a fait un point sur le mercato hivernal. « On ne peut pas recruter. On a une chance de bouger si on fait des ventes. C’est le message que m’a transmis ma direction », a-t-il appuyé en conférence de presse. Au rayon des ventes, Valère Germain serait-il concerné ? Titulaire hier, l’ancien attaquant de l’AS Monaco joue les utilités cette saison à l’OM.

« Je ne sais pas qui sort ce genre d’informations »

Alors que son nom circule en L1, notamment au FC Nantes, l’intéressé se voit bien rester en Provence. « Je ne sais pas qui sort ce genre d’informations. En tout cas, moi, je n’en ai jamais entendu parler. Le coach et le staff me font confiance. Maintenant, je suis là… Je suis là », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Sport24/Le Figaro. Germain a disputé 18 rencontres cette saison pour un bilan famélique de deux buts et trois passes décisives. Il est sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2021.