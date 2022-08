OM - FC Nantes : Pierre Ménès se paye Tudor et soulève une première polémique avec Sanchez

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

L’OM est en train de réussir son début de saison. Malgré des sifflets toujours nourris à l’égare d’Igor Tudor à l’Orange Vélodrome, les Marseillais se sont défaits hier d’une équipe du FC Nantes accrocheuse grâce à des buts de Chancel Mbemba et de Nicollas Pallois contre son camp (2-1). Les choix de Tudor ont d’ailleurs interpellé les observateurs, dont Pierre Ménès fait partie.

« Marseille a difficilement battu une équipe de Nantes courageuse mais très limitée sur le plan football, a-t-il analysé sur Twitter. En première période, j’ai été très surpris de la compo de Tudor. Tu joues avec une seule pointe, Alexis Sanchez, qui n’a jamais brillé seul en pointe dans une équipe. Avec Gerson et Guendouzi en soutiens, c’est quand même extrêmement défensif à domicile. On remarquera d’ailleurs que Marseille a marqué lorsqu’il y a eu des joueurs plus offensifs sur le terrain, Suarez ou Payet. Donc, pas fou de la compo de Tudor ni du comportement de l’équipe, même si ça fait trois points au final. »

Au-delà des doutes émis sur les choix de départ du coach de l’OM, Ménès a pris le soin de charger l’arbitre du match, qui a accordé un penalty au FC Nantes en oubliant une sentence similaire aux Canaris suite à une faute pourtant limpide. « Comment monsieur Pignard, que j’aime beaucoup mais qui ne fait pas un bon début de saison, peut-il ne pas donner penalty de Girotto sur Sanchez ? Tacle dangereux, par derrière, qui finit sur la cheville, donc penalty », a-t-il tranché.