OM, FC Nantes, RC Lens – Mercato : Yoann Court a (enfin) choisi son nouveau club !

En fin de contrat au Stade Brestois où il avait fini troisième meilleur buteur de L1 (7 passes), Yoann Court (30 ans) a été l'un des grands agitateurs de la première partie du Mercato. Le milieu offensif formé à Lyon avait été proposé à l'OM, vu son nom associé au RC Lens mais également au FC Nantes (sans que cela ne soit jamais avéré avec les Canaris).

Après de longues semaines d'indécision et de nombreuses propositions plus ou moins exotiques reçues, Court a porté son choix … sur le SM Caen. C'est en tout cas ce qu'annonce L'Equipe. S'il ne désirait initialement pas signer en Ligue 2, le club normand – redevenu ambitieux sous la houlette de Pascal Dupraz et avec l'arrivée de nouveaux actionnaires – aurait ferré l'ancien Brestois pour trois ans avec une année supplémentaire en option.