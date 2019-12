OM, FC Nantes : Rongier a déjà reçu un cadeau de Noël très convoité

false

Transféré du FC Nantes à l’OM cet été, Valentin Rongier réalise une première partie de saison très convaincante. C’est logiquement qu’il intègre l’équipe type de France Football.

Les équipes types vont commencer à pleuvoir en France afin de sanctionner la première moitié de la saison en L1. Le quotidien sportif L’Équipe a ainsi déjà dévoilé la sienne dans son édition du jour, avec notamment six joueurs du PSG !

🔵 Notre capitaine Steve Mandanda est dans l’équipe type de la première partie de saison de @lequipe pic.twitter.com/NjVjAeD3CP — Florian A. (@fannodeau) December 23, 2019

Un seul élément de l’OM a réuni assez de suffrages pour intégrer ce onze prestigieux : Steve Mandanda. Après une post saison Coupe du monde 2018 délicate, le capitaine du club phocéen est redevenu très solide cette saison. Il faut dire que la présence de Valentin Rongier (25 ans) au milieu du terrain lui donne moins de charge sur la ligne.

Rongier dns l’équipe type France Football à la mi-saison

L’ancien capitaine du FC Nantes est LA bonne pioche du mercato estival de l’OM, déjà brillant avec Alvaro Gonzalez et Dario Benedetto. Contrairement à ses deux coéquipiers, Rongier figure dans l’équipe type de France Football à la mi-saison. On notera que plusieurs joueurs font le doublé en étant dans les deux onze : Yunis Abdelhamid (Stade de Reims); Youcef Atal (OGC Nice); Wissam Ben Yedder (AS Monaco) et les Parisiens Neymar, Angel Di Maria, Marco Verratti et Thiago Silva.