OM, Girondins, OL : ils sont dans l’équipe type de la 12e journée de L1

L’OM a sans doute réalisé son meilleur match de la saison samedi devant le FC Nantes (3-1). Au four et au moulin, Valentin Rongier a brillé de mille feux contre ses anciens coéquipiers et figure dans l’équipe type de L’Équipe, grâce notamment à une passe décisive. Dans la même journée, les Girondins de Bordeaux avaient aussi sorti un match plein au Parc des Princes contre le PSG (2-2).

Impliqué sur l’égalisation parisienne, Hatem Ben Arfa s’est bien rattrapé par la suite en signant une passe décisive pour Yacine Adli et en donnant le tournis à toute la défense du PSG. HBA fait équipe avec Benoît Costil, qui a écoeuré les attaquants adverses, Kylian Mbappé en tête. Le gardien bordelais hérite de la note méritée de 8/10.

Enfin, le club le mieux représenté dans le onze prestigieux de L’Équipe est sans conteste l’OL. Le club rhodanien place trois de ses joueurs après son solide succès devant le Stade de Reims au Groupama Stadium (3-0) : le défenseur Marcelo, le milieu Bruno Guimaraes et enfin l'attaquant Karl Toko Ekambi. À noter que le stoppeur brésilien figure dans cette équipe type pour la deuxième semaine d’affilée... tout comme un certain Ben Arfa.