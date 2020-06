OM : le projet de Boudjellal téléguidé par les Qataris du PSG ? 

true

Soutenu par des fonds du Moyen-Orient, Mourad Boudjellal porte un projet visant à racheter l’OM à Frank McCourt. Celui-ci est aussi indirectement lié au PSG.

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe hier à Marseille : Mourad Boudjellal porte un projet de rachat de l’OM. L’ancien président emblématique du RCT en a fait l’annonce après quelques fuites dans la presse. L’objectif de cette communication surprise, selon L’Équipe ? Entrer en négociation exclusive avec Frank McCourt, actuellement aux États-Unis et couper l’herbe sous le pied à deux autres groupes d’investisseurs qui seraient également intéressés par le rachat du club phocéen. Dont un projet « marseillais ».

Le projet porté par Boudjellal serait mené par l’homme franco-tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi (68 ans). Il réside actuellement en Arabie saoudite, l’État étant derrière cette ambition de rachat. Selon Georges Malbrunot, tout aurait été programmé pour que cet objectif soit rempli. En effet, derrière ces investisseurs du Golfe, on retrouve « des fonds étatiques et privés, qui proviennent du pétrole, de l’eau, de l’énergie », d’après Boudjellal.

« La formule a été soigneusement choisie par les avocats »

« La formule a été soigneusement choisie par les avocats, avance l’entourage du Varois, dans des propos relayés par le grand reporter du Figaro. Une formule suffisamment large pour permettre d’y inclure des Saoudiens, des Émiriens et d’autres investisseurs du Golfe, à l’exception du Qatar, l’ennemi juré de l’Arabie et des Émirats ». La morale de l’histoire est simple : « L’un des objectifs non avoués du rachat de l’OM par des fonds du Golfe – saoudiens en particulier – c’est de concurrencer le Qatar, propriétaire du PSG », confie à Malbrunot un intermédiaire impliqué dans le projet. Les supporters l’avaient tous plus ou moins deviné, ils en ont la confirmation.