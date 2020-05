OM, LOSC – Mercato : le RC Strasbourg tente de blinder Thomasson

true

Dans les prochains jours, le RC Strasbourg va rencontrer Adrien Thomasson (26 ans). Objectif : obtenir la prolongation de l’ailier en fin de contrat en 2021.

Cible de plusieurs clubs ambitieux de Ligue 1 (l’OM et le LOSC en tête), Adrien Thomasson (26 ans) sera sans doute l’un des dossiers centraux de l’été au RC Strasbourg. Au sein du club alsacien, on va tout faire pour conserver l’ancien Nantais, déjà courtisé cet hiver et en fin de contrat en juin 2021.

Si l’on en croit l’insider YohZe, parfaitement renseigné sur les arcanes des transferts, le board strasbourgeois a l’intention de rencontrer Thomasson dans les prochains jours. A la demande de Thierry Laurey, Marc Keller va discuter d’une prolongation de son ailier, auteur de la plus belle saison de sa carrière (32 apparitions, 10 buts, 3 passes décisives TTC).

Interrogé il y a quelques jours par « France Football » sur son avenir, Adrien Thomasson avait refusé de se positionner clairement : « Quand je vois le sort des serveurs, des artistes, des patrons de petites PME et autres qui se retrouvent sans revenus, je les plains. Nous, footballeurs, nous sommes des nantis, avec de l’argent sur notre compte en banque. Beaucoup de joueurs, dont moi, se retrouvent à un an de la fin de leur contrat. Des négociations avaient été entamées, mais ce serait indécent de dire « je veux partir » ou « je veux prolonger ». Tout est à l’arrêt, le sport est mis de côté, et c’est normal ».