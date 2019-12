OM, LOSC – Mercato : l’OL s’est renseigné sur Lihadji !

true

En pleine négociation avec l’OM, Isaac Lihadji est aussi suivi de près par le LOSC. En L1, l’OL aurait également pris quelques renseignements concernant l’ailier de 17 ans !

Le dossier Isaac Lihadji (17 ans) commence à embarrasser le board de l’OM. Alors qu’Andoni Zubizarreta a encore discuté avec son entourage récemment, l’ailier droit du club phocéen n’a toujours rien signé. Pire, plusieurs prétendants sont entrés dans la danse au fil des mois.

L’entourage du joueur de l’OM a laissé fuiter les offres, notamment de très grands clubs, et en a retenu cinq, plus intéressantes financièrement que l’OM : le LOSC, le Borussia Dortmund, le Borussia Mönchengladbach, le FC Valence et Arsenal.

Le LOSC a un temps d’avance

L’Équipe, dans son édition du jour, explique qu’en L1, l’OL, l’AS Monaco et l’OGC Nice se sont aussi renseignés. Lille aurait un temps d’avance sur le dossier. « Avec un Luis Campos alerte et mobilisé sur le Mondial U17 au Brésil où a brillé le joueur, le LOSC est en avance », glisse le quotidien sportif. À l’OM, depuis plusieurs semaines, le pessimisme a gagné la direction sportive. Lihadji a répondu qu’il avait besoin de temps pour prendre cette décision majeure. Et le temps ne semble pas vraiment l’allié de Zubizarreta dans ce feuilleton à tiroirs.