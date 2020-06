OM, LOSC – Mercato : Lorient continue d’avancer sur le meilleur dribbleur de L2

true

Cible de l’OM et du LOSC, Stéphane Diarra (Le Mans, 21 ans) plait beaucoup au FC Lorient. Les Merlus mènent l’offensive.

Dans le viseur de l’OM et du LOSC, qui n’en ont toutefois pas fait une priorité cet été, Stéphane Diarra (Le Mans, 21 ans) fait l’objet d’une offensive marquée du FC Lorient. Chez les Merlus, le « meilleur dribbleur de Ligue 2 » est vu comme une priorité … Mais pas forcément à n’importe quel prix.

En effet, si le MUC – qui doit reverser 50% du transfert au Stade Rennais – espèrait réaliser une vente à 7 M€, la proposition du FCL demeure très éloignée. En première instance, le club breton avait soumis une offre de 1,1 M€, balayée par le club sarthois. D’après l’insider Mohamed Toubache-Ter, la deuxième proposition des Merlus sera de 1,5 M€ + 500 000€ de bonus. Suffisant pour faire influer les Manceaux ?

Finalement relégué en National 1, Le Mans va avoir besoin de liquidités et pourrait se montrer un peu plus conciliant au fur et à mesure que le Mercato avancera…